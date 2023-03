VIDEO: ग्रीस में दो ट्रेनों की आमने-सामने भीषण टक्कर, 26 की मौत, 85 घायल, जारी है बचाव अभियान

एथेंस. ग्रीस (Greece) में मंगलवार देर रात एक भीषण दुर्घटना हुई है. दो ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर (Train Collide) में 26 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 85 लोग घायल हो गए हैं. घटना ग्रीस के लारिसा शहर के पास हुई है. टक्कर के कारण कम से कम दो डिब्बों में आग लग गई. सूचना मिलते ही बचाव दल घटना स्थल पर पहुंची. इसके बाद ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकाला गया. यात्री ट्रेन एथेंस से उत्तरी शहर थेसालोनिकी की ओर जा रही थी.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार मंगलवार देर रात जब यात्री ट्रेन थेसालोनिकी की ओर जा रही थी तभी सालोनिकी से लारिसा जाने वाली एक मालगाड़ी से लारिसा शहर के बाहर टकरा गई. गवर्नर कॉन्स्टेंटिनोस एगोरास्टोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘टक्कर बहुत जोरदार थी’. उन्होंने आगे बताया कि पैसेंजर ट्रेन के पहले चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जबकि पहले दो डिब्बे ‘लगभग पूरी तरह से नष्ट’ हो गए थे. एगोरास्टोस ने कहा कि लगभग 250 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर थेसालोनिकी के लिए बस से रवाना किया गया.

