Haiti Earthquake: हैती में 7.2 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कम से कम 304 लोगों की मौत

पोर्ट ऑ प्रिंस. हैती में शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के भूकंप (Haiti Earthquake) से भारी तबाही हुई है. अब तक की जानकारी के मुताबिक वहां कम से कम 304 लोगों की मौत हो गई. जबकि अब तक 1800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि इस भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने एक महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है.

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप का केन्द्र यहां से उत्तर-पूर्व में 12 किलोमीटर दूर संत लुइस दु सुड में था. हैती के नागरिक सुरक्षा निदेशक जेरी चांडलर ने एपी को बताया कि भूकंप में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि खोज और बचाव अभियान के लिए टीमों को इलाके में भेजा जाएगा.

BREAKING sea 🌊 water begins to enter Haiti 🇭🇹 , after been hit by a 7.2 magnitude earthquake . tsunami warning has been issued. #prayforhaiti 🙏🏽 pic.twitter.com/GnDBpNzxbn

