टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर मिला बम, एक शख्स अरेस्ट, बिल्डिंग खाली कराई

टोरंटाे. कनाडा के टोरंटाे में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Indian consulate in Toronto) के पास स्थानीय समयानुसार मंगलवार दोपहर एक संदेहास्पद पैकेज मिला. इसमें बम होने की खबर थी, जिसे बाद दूर ले जाकर नष्ट कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, ये पैकेज ब्लर स्ट्रीट के नजदीक मिला था. इसी स्ट्रीट पर भारत का वाणिज्य दूतावास के अलावा अन्य दूतावास की बिल्डिंग और मीडिया ऑफिस भी हैं. घटना के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास की पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया. पुलिस पहले से ही कथित बम की धमकी की जांच कर रही थी, हालांकि इसमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है.

POLICE INVESTIGATION:

Bloor St E + Sherbourne St

– police are conducting an investigation in the area

ROAD CLOSURE: Bloor St E between Sherbourne and Mt. Pleasant, consider alternate routes of travel at this time @TTCnotices#GO1863512

^lb

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) September 28, 2021