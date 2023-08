दुबई. भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया और वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया. एक वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को तिरंगे से रोशन किया गया है और साथ में भारतीय राष्ट्रगान, ‘जन गण मन’ बज रहा है.

एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर ‘मुफद्दल वोहरा’ ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर वीडियो शेयर किया, जिससे कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. एक्स यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘राष्ट्रगान के साथ बुर्ज खलीफा पर भारतीय ध्वज. रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण!’

Indian flag at the Burj Khalifa with the national anthem.

A goosebumps moment! 🇮🇳 pic.twitter.com/K6sxXODZhI

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 15, 2023