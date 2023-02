Iran Missile Test: ईरान की नई क्रूज मिसाइल ने दुनिया की उड़ाई नींद, ट्रंप को मारने की धमकी, यूक्रेन जंग में भी होगा इस्तेमाल?

तेहरान. ईरान ने एक नया क्रूज मिसाइल विकसित किया है, जो कि 1,650 किमी (1,025 मील) की दूरी तक अपने लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक टॉप कमांडर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ईरान की इस टेस्टिंग ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है क्योंकि उन्हें आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के बाद व्लादिमीर पुतिन की सेना इस मिसाइल को भी यूक्रेन के खिलाफ उपयोग करने से नहीं हिचकेगी.

वहीं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीराली हाजीज़ादेह ने भी ईरान के एक शीर्ष ईरानी कमांडर की अमेरिकी हत्या का बदला लेने के लिए बात करते हुए कहा, ‘हम (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप को मारना चाहते हैं.’ हाजीजादेह ने स्टेट टीवी को बताया, ‘1650 किमी की रेंज वाली हमारी क्रूज मिसाइल को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मिसाइल जखीरे में शामिल किया गया है.’ टेलीविजन चैनल ने ईरान की नई पावेह क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग का फुटेज भी प्रसारित किया है.

Marking IRGC Day, commander of IRGC-AF today in #Iran revealed a new cruise missile with a range of 1,650 km called Paveh. Still in 2000 km limit, & less than others like the Soumar, with an estimated range of 2000 km. Video below. #IRGCterrorists https://t.co/Tf1LtL9Dg0 pic.twitter.com/AMId5HE4VA

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 24, 2023