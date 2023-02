'खतरनाक हमले का इंतजार करो...' IS ने चीन और तालिबान को दी धमकी, क्या अब पाक का साथ देने से बाज आएगा ड्रैगन?

हाइलाइट्स

IS खुरासान ने एक नए वीडियो जारी कर चीन और तालिबान को धमकी दी है. अपने नए वीडियो में IS ने चीन से कहा है हमारे खतरनाक हमले का इंतजार करो. तालिबान को धमकी देते हुए IS ने कहा है जिन्हें तुम सुरक्षा दोगे उन्हें हम मार देंगे.