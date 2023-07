पेरिस: फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शुक्रवार को पेरिस के लौवर संग्रहालय में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) द्वारा आयोजित डिनर में शामिल हुए. इस रात्रि भोज को कई कारणों से विशेष माना गया. यह 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित किया गया था, जिसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पीएम मोदी का फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन और फ्रांसीसी प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए पूर्ण-शाकाहारी व्यंजन परोसे गए. पेरिस में पीएम मोदी के लिए आयोजित भोज में फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ का ऑस्कर विजेता गाना ‘जय हो’ दो बार बजाया गया.

#WATCH | ‘Jai Ho’ song was played twice at the banquet hosted by France President Emmanuel Macron for PM Narendra Modi, in Paris on July 14. pic.twitter.com/wgg6HahpuN

