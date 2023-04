जापान का मिशन फेल, चांद पर नहीं लैंड कर पाया पहला लूनर लैंडर, जताई क्रैश होने की आशंका

टोक्यो: जापान की प्राइवेट कंपनी आईस्पेस (Ispace) का चंद्रमा पर उतरने वाला मून लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. जापान के मून लैंडर को चांद पर ले जाने वाली पहली कंपनी आईस्पेस ने बुधवार को यह जानकारी दी कि उनका प्रयास विफल हो गया है. इस मून लैंडर को हाकुटो-आर मिशन 1 के नाम से जाना जा रहा है. कंपनी ने बताया कि उसने मून लैंडर को रात में चंद्रमा की सतह पर उतारने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन लैंडिंग होने के लगभग 25 मिनट बाद कंपनी से संपर्क टूट गया था. कंपनी ने वादा किया है कि वह नए मिशन के साथ आगे बढ़ेगी.

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, हाकुटो-आर ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरी. मंगलवार को लैंडिंग के दौरान संचार बाधित हो गया. आईस्पेस ने एक बयान में कहा, ‘कंपनी पहले से मान रही थी कि यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर बड़ी मुश्किल से ही लैंड करेगा.’ कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि उसके इंजीनियर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लैंडिंग विफल क्यों हुई?

Our HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander was expected to land on the surface of the Moon at 1:40 am JST on April 26, 2023. At this time, our Mission Control Center in Tokyo has not been able to confirm the success of the lander. (1/2)#ispace #HAKUTO_R #lunarquest

