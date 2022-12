Video: जापान में बर्फीले तूफान का कहर, 14 लोगों की मौत, 87 घायल, देखें वीडियो

टोक्यो. बर्फीले तूफान (Snow Storm) का कहर अब अमेरिका के साथ-साथ जापान में भी देखने को मिल रहा है. बीते 17 दिसंबर से जापान (Japan) के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते 14 लोगों की मौत हो गई और 87 लोग घायल हो गए. जापान (Japan) के निगाता प्रान्त के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मी 20 सेमी बर्फबारी देखी गई है. शनिवार से हुई बर्फबारी (Snowfall) से क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया है. करीब दो हजार घरों में बिजली नहीं रही. मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और गैर-जरूरी जगहों पर जाने से बचने को कहा है.

बर्फबारी के कारण रेल और हवाई सेवा दोनों ही प्रभावित हो गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भीषण सर्दी के बीच बीते एक सप्ताह से जापान के उत्तरी हिस्सों में भारी बर्फबारी (Heavy Snowfall) हो रही है. अधिकांश सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निवासियों से छतों से बर्फ हटाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, क्रिसमस की सुबह लगभग 20,000 घरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी.

