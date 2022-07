बिस्केक. मध्‍य एशियाई देश किर्गिस्‍तान में एक अवॉर्ड विजेता मौलाना सदयबकास डूलोव का महिलाओं को बेतुका और फूहड़ बयान दिया. मौलाना ने कहा है कि मांस की बढ़ती कीमतों के लिए महिलाओं का कम कपड़े पहनना जिम्‍मेदार है. मौलाना ने कहा कि महिलाओं का मांस तब सस्‍ता हो जाता, जब वे अपनी जांघों को प्रदर्शन करती हैं, जैसे वह एक अंगूठा हो. इस्‍लामिक यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके मौलाना डोलोव ने बुजुर्गों से अपील कि वे महिलाओं को ज्‍यादा कपड़े पहनने के लिए कहें, ताकि मांस की कीमतों को कम किया जा सके.

रेडियो फ्री यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना ने दावा किया कि मांस की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि महिलाओं ने अपने शरीर का बहुत ज्‍यादा प्रदर्शन करके खुद को सस्‍ता बना लिया है. उन्‍होंने कहा, ‘जानते हैं, आपके यहां मांस कब महंगा हो जाता है? इसका पैसा तब बढ़ता है जब महिलाओं का मांस सस्ता हो जाता है. एक महिला का मांस तब सस्ता होता है जब वह अंग प्रदर्शन करती है, अंगूठे की तरह जांघें भी दिखाने लगती है.’

मौलाना डूलोव हाल ही में राजधानी बिस्‍केक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था. मौलाना ने कहा कि आप लोग मांस की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सम्‍मान को तब ठेस नहीं पहुंचती है, जब महिलाएं बिना कपड़ों में आपके आसपास घूमती हैं.

‘इमाम के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करें’

मौलाना का यह विवादित बयान अब सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है. डूलोव के इस बयान के बाद महिलाएं भड़क उठी हैं. कई महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि वे इमाम के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करें. वर्तमान समय में यह मौलाना राजधानी के स्‍वेरडलोव जिले की एक मस्जिद में इमाम के पद पर तैनात हैं.

While economists R trying to understand reasons behind rise in meat prices on Kyrgyz market, mullah Sadybakas Doolov says meat prices rise in direct proportion to decline in women’s morality. The freer the woman= the higher the price of meat. pic.twitter.com/kYf9gMFfHY

— Leila Nazgul Seiitbek💙💛🇰🇬🌻 (@l_seiitbek) July 6, 2022