मालदीव में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इवेंट में भीड़ का हमला, देखिए वीडियो

माले. मालदीव की राजधानी माले में मंगलवार को इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक इवेंट में भीड़ ने हमला किया. मालदीव सरकार और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित योग दिवस कार्यक्रम के दौरान उग्र भीड़ ने योगासन कर रहे लोगों को साथ बदसलूकी की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

योग का आयोजन राजधानी माले के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेटियम में आज सुबह रखा गया था. तभी वहां भीड़ ने हमला बोल दिया. उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. उत्तेजित भीड़ ने हमला तब बोला जब स्टेडियम में मौजूद लोग सुबह के वक्त योग कर रहे थे.

BREAKING: Dramatic video from the Maldives show a group of extremists disrupting Yoga Day celebrations in the capital Male. pic.twitter.com/VuPvfxJLWc

— BNN 🇲🇻 Newsroom (@BNNMV) June 21, 2022