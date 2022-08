मालदीव के पर्यावरण मंत्री पर ब्लेड से हमला, हाथ पर आई कई गंभीर चोटें, हमलावर गिरफ्तार

माले. मालदीव की राजधानी माले में पर्यावरण मंत्री अली सोलिह पर सोमवार दोपहर को युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया. इस दौरान उनके बाएं हाथ में चोट लग गई. हिंसक घटना के तुरंत बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया. सोलिह पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं. वह जुम्हूरी पार्टी (जेपी) के प्रवक्ता भी हैं, जो राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की गठबंधन सहयोगी है. घटना के दौरान मंत्री सोलिह अपने स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे.

इस दौरान हमलावर सड़क पर उनके स्कूटर के सामने आ गया, जिसके चलते मंत्री को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और फिर सोलिह पर हमला कर दिया. अचानक हमला होने के कारण मंत्री सोलिह को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. द टाइम्स ऑफ अड्डू की रिपोर्ट के मुताबिक सोलिह पर उस वक्त हमला किया गया दब वह हुलहुमले में एक सड़क पर अपने स्कूटर से चल रहे थे. हमला मंत्री की गर्दन को निशाना बनाकर किया गया था. लेकिन फिसलकर चाकू हाथ पर लग गया. इसके चलते हाथ पर कई गंभीर चोटें आई हैं.

The #Maldivian Minister #AliSolih was stabbed on Monday afternoon by a knife-wielding individual in Hulhumale, north of capital #Male. He sustained injuries on his left arm. The attacker was arrested soon after the #violent incident. pic.twitter.com/OzRUYyteUX

