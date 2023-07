सैन पेड्रो हुआमेलुला: दक्षिणी मेक्सिको के एक छोटे शहर के मेयर (Mexican Mayor) ने ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में वह सुर्खियों में छा गए हैं. लोग तालियां बजा रहे थे और नाच रहे थे, तभी दक्षिणी मेक्सिको के एक छोटे शहर के मेयर ने समारोह स्‍थल में प्रवेश किया. उनके हाथों में एक मगरमच्‍छ था. इस मादा मगरमच्‍छ को दुल्‍हन की तरह तैयार किया गया था.

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार हॉल में मौजूद हजारों लोगों की मौजूदगी में मेयर ने इस मादा मगरमच्‍छ से शादी की. मेक्सिको के तेहुन्तेपेक इस्थमस में स्वदेशी चोंटल लोगों के एक शहर, सैन पेड्रो हुआमेलुला के मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने एक पैतृक अनुष्ठान को फिर से लागू करते हुए, एलिसिया एड्रियाना नामक एक मगरमच्‍छ को अपनी पत्‍नी के रूप में स्‍वीकार किया.

The mayor of Mexico’s San Pedro Huamelula married a crocodile as part of a ritual to usher in a good harvest pic.twitter.com/JYByIWYbRb

— Reuters (@Reuters) July 2, 2023