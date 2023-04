VIDEO: बीच हवा में हॉट एयर बैलून में लगी आग, सहमें यात्रियों ने लगा दी छलांग...2 की मौत

मेक्सिको सिटी. अमेरिका (America) से सटे मेक्सिको (Mexico) से एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. मैक्सिको सिटी के पास प्रसिद्ध टियोतिहुआकैन पुरातत्व स्थल के ऊपर उड़ रहे एक हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloon) में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई. इसकी जानकारी क्षेत्रीय सरकार ने शनिवार को दी. मेक्सिको की सरकार ने एक बयान में कहा कि आग लगने के बाद बैलून में सवार यात्री बैलून से कूद गए. इस हादसे में एक बच्चे के झुलसने की भी खबर है.

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार सरकार ने मरने वाले यात्रियों के नाम नहीं बताए हैं. मरने वाले यात्रियों की पहचान एक 39 वर्षीय महिला और एक 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की गई है. सरकरा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस हादसे में मरने वाले बच्चे का चेहरा आग से पूरी तरह से झुलस गया था. इसके साथ ही उसका दाहिना पैर भी फ्रेक्चर हो गया था.

Saturday, April 01, 2023, in the morning hours.

a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead.

The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH

