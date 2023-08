मेलबर्न: मेलबर्न (Melbourne) में लोगों को आसमान में एक रहस्यमयी (Mysterious Object seen in Melbourne) चीज देखने को मिली है. जिसे देख लोग आश्चर्यचकित रह गए. इस अविश्वसनीय घटना को वीडियो में कैप्चर किया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक चमकती वस्तु को आसमान में फायरिंग करते हुए और चमकते हुए देखा जा सकता है.

डेली मेल यूके के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस घटना को जिन लोगों ने देखा वह स्तब्ध रह गए. इस घटना के कुछ समय बाद जमीन हिलने लगी. मतलब भूकंप का भी एहसास होने का दावा किया जा रहा है. इस दावे के बाद रहस्य और बढ़ गया है. इस भूकंपीय झटके का कारण क्या हो सकता है इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं.

Quick Update

Numerous Melbourne inhabitants reported feeling the earth tremble last night, moments after observing an apparent comet streaking through the night sky.

View more https://t.co/Yr4yaKIRG4#Australia #Melbourne #Comet pic.twitter.com/q18sPGKcXq

— QuickUpdate (@BigBreakingWire) August 8, 2023