लागोस: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) में अपना नाम दर्ज कराने के ल‍िए लोग नए-नए और अनोखे करतब द‍िखाने के साथ-साथ पहले र‍िकॉर्ड तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं. ताजा मामला नाइजीर‍ियाई शेफ (Nigerian Chef) ह‍िल्‍डा बाची का सामने आया है ज‍िन्होंने लगातार 93 घंटे और 11 मिनट तक बिना रुके खाना पकाने का दावा क‍िया है. इस मैराथन कुकिंग के बाद सबसे लंबे समय तक एकल खाना पकाने के सत्र (longest solo cooking session) के ल‍िए ग‍िनीज वर्ल्‍ड र‍िकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की पुष्‍ट‍ि संगठन की ओर से मंगलवार को कर दी गई है. यह कार्यक्रम नाइजीर‍िया के लागोस राज्‍य के लेक्‍की (अमोरे गार्डन) में आयोज‍ित क‍िया था.

बताते चलें क‍ि इससे पहले ये र‍िकॉर्ड भारतीय शेफ लता टंडन के नाम था ज‍िन्‍होंने 2019 में लंदन में आयोज‍ित कार्यक्रम में लगातार 87 घंटे और 46 म‍िनट तक खाना बनाकर र‍िकॉर्ड बनाया था. अब इस र‍िकॉर्ड को नाइजीर‍ियाई शेफ ह‍िल्‍डा बाची ने अपने नाम कर ल‍िया है.

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताब‍िक 26 साल की हिल्डा बाची ने खाना पकाने का र‍िकॉर्ड बनाने के ल‍िए लगातार 4 द‍िनों तक अपने पैरों पर खड़े रहने के ल‍िए प‍िछले माह ज‍िम में ट्रेन‍िंग ली थी. उन्‍होंने कहा था कि उनका 11-15 मई का प्रयास “नाइजीरियाई व्यंजनों को मानचित्र पर लाने” में मदद करने के लिए था.

Congratulations to you Hilda Baci @hildabacicooks on breaking the Guinness World Record for the longest cooking time by an individual. You believed in your vision, you persevered till the end, and you have now carved your name in the golden books of history and have brought pic.twitter.com/P9SdkrBPrt

— Peter Obi (@PeterObi) June 13, 2023