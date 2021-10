पाकिस्तानी अधिकारी माइक बंद करना भूले, रूस में अपने ही मंत्री का उड़ा रहे थे मजाक, हो गई फजीहत

मॉस्को. अफगानिस्तान मुद्दे पर रूस में बुलाई गई बैठक (Moscow talks on Afghanistan Issue) में पाकिस्तान (Pakistan) की एक बार फिर फजीहत हो गई. इतने गंभीर मसले जहां भारत, चीन, ईरान और अमेरिका और रूस जैसे देश संकट का हाल निकाल रहे थे. वहीं, पाकिस्तानी अधिकारी अपने देश के ताजा हालातों पर आपस में डिस्क्शन कर रहे थे.

यहां पाकिस्तानी डिप्लोमेट (Pakistan diplomats) उनके देश में चल रही मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और उनकी बेटी के बीच टि्वटर विवाद (Twitter spat) को डिस्कस कर रहे थे. मामला तब खुला, जब डिप्लोमेट अपना माइक बंद करना भूल गए. दरअसल, पाक मंत्री शिरीन मजारी की बेटी इमान ने इमरान सरकार पर जादू-टोने के भरोसे देश चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

क्या कहा पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने?

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक ने दूसरे पाक अधिकारियों से उर्दू में कहा, ‘शुरू से इनका यही है, एग्रेसिव’. इसके बाद वह हंसने लगते हैं. लेकिन मोहम्मद सादिक इस दौरान अपना माइक बंद करना भूल गए.

क्या है विवाद?

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और उनकी बेटी इमान जैनब मजारी-हाजिर के बीच ट्विटर विवाद से देश में तूफान आ गया है. जब इमरान खान के बारे में यह बातें सुर्खियां बनी कि आईएसआई चीफ की नियुक्ति पर वह अपनी बेगम से मशविरा ले रहे हैं और इसमें जादू-टाेना किया जाना है. तब पेशे से वकील इमान ने ट्विटर पर सवाल पूछा, ‘क्या देश चलाने के लिए सरकार को “जादू का इस्तेमाल” करना चाहिए’ इमान ने आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री इमरान खान मुल्क के मामलों और जरूरी फैसलों में जादू-टोना और भविष्यवाणी पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा कि अगर देश को जादू-टाेने से चलाना है तो सरकार इतनी बड़ी कैबिनेट पर पैसे खर्च क्यों कर रही है.

I am ashamed you would resort to such low personalised unsubstantiated attacks esp since as a lawyer u shd know without any proof hurling such accusations is defamation. When all substantive issue-based criticism fails this level of a base personal attack is plain shameful. https://t.co/drbLN5bq9w

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) October 20, 2021