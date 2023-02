पाकिस्तान: पेशावर के बाद क्वेटा में पुलिस चेक पोस्ट के पास भीषण बम धमाका, 2 सुरक्षाकर्मी सहित 5 लोग घायल

क्वेटा: पाकिस्तान में कच्छी जिले (Kachhi District) के क्वेटा-सीबी नेशनल हाईवे (Quetta-Sibi National Highway) के पास भीषण बम ब्लास्ट की सूचना मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, एफसी मुस्सा चेकपॉइंट के पास हुए इस विस्फोट में कम से कम पांच लोग घायल हुए हैं. वहीं, डॉन अख़बार के अनुसार सड़क के किनारे हुए विस्फोट में विस्फोट में 2 सुरक्षाबल भी घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल, धादर में भर्ती कराया गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ब्लास्ट सबसे सुरक्षित क्षेत्र, पुलिस मुख्यालय और क्वेटा छावनी (Cantonment) के के पास हुआ है.

डॉन के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि, ब्लास्ट के समय फ्रंटियर कोर के जवान एक अधिकारी के वाहन की सुरक्षा कर रहे थे. वहीं आ रही रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और अपराधियों की तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. वहीं, विस्फोट के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लेकिन हमले घायल लोगों की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, अधिक जानकारी का अभी इंतजार है.

Reports of multiple injuries in a bomb blast in highly secure area of Quetta near the Police headquarters and entrance of Quetta Cantonment. The city is under strict security due to a PSL cricket match. pic.twitter.com/lZcfn1VQRU

