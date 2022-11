VIDEO: तंजानिया में पैसेंजर प्लेन झील में हुआ क्रैश, यात्रियों के हताहत होने की आशंका

डोडोमा (तंजानिया). अफ्रीकी देश तंजानिया में एक यात्री विमान झील में क्रैश हुआ है. यात्रियों के हताहत होने की आशंका है.सीएनएन के मुताबिक घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. झील में क्रैश हुआ विमान प्रिसीजन एयर कंपनी का था. कंपनी के बयान के मुताबिक ये एक कमर्शियल फ्लाइट थी, जो लेक विक्टोरिया में क्रैश हो गई. प्रिसीजन एयर के प्रवक्ता ने बताया कि प्लेन बुकोबा एयरपोर्ट के साथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील में प्लेन क्रैश हुआ है.

हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे और क्रैश में कितने लोग हताहत हुए हैं. हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रैश प्लेन में 49 लोग सवार थे. बता दें कि प्रिसीजन एयर तंजानियन एयरलाइन कंपनी है. तंजानिया के प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने संदेश में लोगों से शांति और धैर्य की अपील की है, वहीं लेक में क्रैश प्लेन से लोगों को बचाने का काम जारी है.

सिटीजन TV केन्या ने प्लेन के लेक में क्रैश होने का वीडियो ट्वीट किया है. जो आप यहां देख सकते हैं.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

