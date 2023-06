पेरू: साउथ अमे‍र‍िका के देश पेरू (Peru) में एक बार फ‍िर से पुरातत्‍वव‍िदों (Peruvian Archaeologists) ने एक 3000 साल पुरानी एक ममी (Mummy) को खोज न‍िकालने का दावा क‍िया है. इससे पहले करीब डेढ़ साल पूर्व पुरातत्‍वव‍िदों (Archaeologists)ने पेरू के मध्य तट पर करीब 800 साल पुरानी एक ममी को खोजा न‍िकाला था जो एक युवा व्यक्ति की थी. जिसके हाथ पैर बांधकर दफनाया गया था. इस बार पुरातत्वविदों की एंडेअन राष्ट्र (Andean nation) में नवीनतम खोज पूर्व-हिस्पैनिस काल की बताई गई है. पेरू (Peru) की राजधानी लीमा (Lima) में मिली इस ममी को मंचे संस्कृति से जुड़ा बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- पेरु में 800 साल पुरानी ममी की खोज, पास में रखे हुए थे सब्जियां और औजार

सैन मार्को यूनिवर्सिटी (San Marcos University) के छात्रों और शोधकर्ताओं ने खुदाई के शुरू में ही एक कपास की गठरी में बंधे हुए ममी के बाल और खोपड़ी के कुछ अवशेष पाए. उसके बाद खुदाई के दौरान यह ममी मिली.

WATCH: A mummy that is some 3,000 years old has been unearthed near the Peruvian capital of Lima with other objects, which experts believe are part of an offering pic.twitter.com/GceCThkcIZ

— Reuters Asia (@ReutersAsia) June 15, 2023