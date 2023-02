'प्लीज जान बचा लो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा..' भूकंप के बाद सीरियाई बच्चे का झकझोर देने वाला Video

दमिश्क. तुर्किए (तुर्की) और सीरिया की सीमा पर आए भीषण भूकंप (Deadly Earthquake) की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई है. भूकंप से तबाही के बीच सीरिया (Syria) से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां 4000 से ज्‍यादा लोगों की जान जा चुकी है तो 5500 से ज्‍यादा इमारतें धराशायी हो चुकी हैं. यहां के उप राष्‍ट्रपति नजह अल-अत्तर ने कहा है कि मरने वालों की संख्‍या बढ़ सकती है, जबकि हम मलबों में लोगों की तलाश कर रहे हैं. इसी दौरान राहत और बचाव कर्मियों को मलबे के ढेर में दो मासूम बच्‍चे दिखाई देते हैं.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मासूम बच्‍चा अपने बचाने वाले से कुछ कह रहा है. यह संवाद भी मार्मिक है. वायरल वीडियो में मलबे में दबा हुआ बच्‍चा कहता है कि ‘प्लीज मेरी जान बचा लो, मुझे बाहर निकालो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा..’ सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं. यहां मलबे के ढेर में लोगों की तलाश की जा रही है. भूकंप के बाद आने वाले हल्‍के ऑफ्टर शॉक्‍स से बार-बार धरती हिल रही है.

“Pull me out and I will do whatever you want, I will be your servant!”

Syrian child saying to the rescuer pic.twitter.com/WIUtBkHapN

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 7, 2023