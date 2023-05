VIDEO: हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचे PM मोदी, जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने किया जोरदार स्वागत

ह‍िरोशि‍मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे. इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने उनका जोरदार स्वागत किया. सम्मेलन स्थल पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ बैठक भी की. इसके बाद उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. जापानी अखबार योमिउरी शिंबुन के साथ एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिरोशिमा की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि जी7 और जी20 शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं.

