VIDEO: PM मोदी सिडनी के लिए हो रहे थे रवाना, देखते ही सम्मान में पैर पर गिर गया कपल, फिर प्रधानमंत्री ने जो किया दिल छू लेगा

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) इस समय तीन देशों के दौरे पर हैं, वह रविवार को अपनी यात्रा पर पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे. PM मोदी द्वीप राष्ट्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री हैं. पापुआ न्यू गिनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच प्रमुख FIPIC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. इसके बाद आज पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के लिए रवाना हो गए. लेकिन इस दौरान एक कपल पीएम मोदी को देखते ही उनके पैर पर गिर गया. उसके बाद पीएम मोदी ने जो किया वह लोगों का दिल छू लेगा.

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना होने के लिए हवाई जहाज की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं पर एक कपल खड़ा होता है. जैसे ही पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं कपल उनके पांव पर गिर जाता है. इसके बाद पीएम मोदी भी दोनों हाथ जोड़ कर कपल को प्रणाम करते हैं. फिर मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं. इस दौरान कपल पीएम मोदी से बात भी करता है. साथ में एक बच्ची भी खड़ी होती है वह भी पीएम मोदी को पैर छूकर प्रणाम करती है. पीएम मोदी उसे भी आशीर्वाद देते हैं

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi emplanes from Port Moresby, Papua New Guinea for Sydney, Australia. pic.twitter.com/M3W1mqtzCy

पढ़ें- पापुआ न्यू गिनी के PM ने की ‘ग्लोबल लीडर’ मोदी की तारीफ, कहा- आपकी आवाज के पीछे इंटरनेशनल मंचों पर खड़े रहेंगे

प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज (Anthony Albanese) काफी उत्सुक हैं. उन्होंने बयान जारी कर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुशी जाहिर की है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में FIPIC सम्मेलन से इतर रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल एस. विप्स जूनियर से मुलाकात की. साथ ही पीएम मोदी ने आज सुबह पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met members of the Indian diaspora in Port Moresby, Papua New Guinea earlier today. He is enroute Sydney, Australia now. pic.twitter.com/Nq5Y6RagUF

