जोहान्सबर्ग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांच प्रस्‍ताव दिए हैं. उन्‍होंने कहा कि हमारे करीबी सहयोग को और व्‍यापक बनाने के लिए ये सुझाव कारगर हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ब्रिक्‍स एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने जो विषय सामने रखे थे, उन पर उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है. अब भारत ब्रिक्स के विस्तार का पूरा समर्थन करता है, हम इस पर आम सहमति के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके साथ ही कुछ सुझाव भी हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘लगभग दो दशकों में, ब्रिक्स ने एक लंबी और शानदार यात्रा की है. इस यात्रा में, हमने कई उपलब्धियां हासिल कीं…’ ब्रिक्स के पूर्ण सत्र में पीएम मोदी ने 5 अहम प्रस्ताव पेश किए, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण संघ स्थापित करना, शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग, स्किल मैपिंग में सहयोग बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन के तहत ‘बड़ी बिल्लियों’ पर सहयोग तथा भंडार बनाकर पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल था. उन्होंने ब्रिक्स की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस सगंठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और लोगों के जीवन में साकारात्मक बदलाव लाते हुए उसे बेहतर बना रहा है.

