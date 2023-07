पीएम मोदी का फ्रांस दौरा रहा ऐतिहासिक, खुद VIDEO ट्वीट कर दिखाई हर एक पल की झलक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक दो दिवसीय फ्रांस यात्रा यादगार रही. पीएम मोदी फ्रांस दौरा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए. उन्होंने ट्वीट किया, ‘फ्रांस की यह यात्रा यादगार रही. इसे और भी विशेष बना दिया गया, क्योंकि मुझे बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला. भारतीय सैन्य दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था. साधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए मैं राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और फ्रांस के लोगों का आभारी हूं. मेरी कामना है कि फ्रांस और भारत की यह दोस्ती नई ऊंचाई छूती रहे!’

पीएम मोदी ने एक वीडिया स्निपेट ​ट्वीट किया और फ्रांस के हर एक इंवेंट्स की झलक इसके माध्यम से दिखाई. पीएम मोदी को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया है. पीएम मोदी फ्रांस के नेशनल डे बैस्टिल दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए थे. पीएम मोदी ने फ्रांस की अपनी इस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. पेरिस के लौवर म्यूजियम में उनके लिए खास रात्रिभोज का आयोजन किया गया था. म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत देश के राष्ट्रपति इमैलुएल मैक्रॉन और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने किया.

Here are highlights from yesterday’s programmes in Paris, which include the iconic Bastille Day parade. pic.twitter.com/HmDcRSdjs1

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2023