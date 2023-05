PM मोदी के स्वागत में तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखा सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस, देखें अद्भुत नजारा

स‍िडनी. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Narendra Modi) इन द‍िनों ऑस्‍ट्रेल‍िया (Australia) के दौरे पर हैं. कल मंगलवार को उन्‍होंने स‍िडनी में प्रवासी भारत‍ीयों के बड़े जनसमूह को संबोध‍ित क‍िया. पीएम मोदी आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस (Anthony Albanese) के साथ स‍िडनी हार्बर और ओपेरा हाउस (Opera House) पहुंचे जोक‍ि पूरी तरह त‍िरंगे की रोशनी में जगमग और सराबोर नजर आया. स‍िडनी हार्बर ब्र‍िज 1967 तक स‍िडनी का सबसे ऊंचा ब्र‍िज हुआ करता था.

बताया जाता है क‍ि जो लोग ऑस्‍ट्रेलिया जाते हैं वो स‍िडनी जरूर जाते हैं, जहां पर यह ब्र‍िज बना हुआ है. त‍िरंगे की लाइट‍िंग से जगमग स‍िडनी हार्बर (Sydney Harbour) ब्र‍िज का नजारा बेहद ही अद्भुत और आकर्षक द‍िखा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने भी स‍िडनी हार्बर और इस ब्र‍िज का दौरा क‍िया. स‍िडनी हार्बर यानी यहां पोर्ट बंदरगाह भी बना हुआ है. पीएम मोदी और ऑस्‍ट्रेल‍ियाई पीएम एंथनी ने ओपेरा हाउस का भी अवलोकन क‍िया. कुछ समय तक दोनों एक साथ रहे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese visit the Sydney Harbour and Opera House, in Australia. pic.twitter.com/tgToEmv2gf

— ANI (@ANI) May 24, 2023