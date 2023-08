जोहानिसबर्ग. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे. इस दौरान वह 15वें ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन में भाग लेंगे और दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक इस देश की यात्रा पर हैं. अफ्रीका 2019 के बाद ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के पहले प्रत्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. पीएम मोदी ने जोहानिसबर्ग पहुंचने के बाद वहां मौजूद उन सभी भारतीय प्रवासियों का गर्मजोशी से अभिवादन किया, जो उनके स्वागत के लिए वहां खड़े थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले यहां एक वक्तव्य में कहा कि ब्रिक्स देश विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहे हैं. उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि ब्रिक्स विकास संबंधी अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित पूरे’ग्लोबल साउथ’ के लिए चिंता का सबब बने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का मंच बन गया है.”

#WATCH | Johannesburg: PM Narendra Modi greets members of the Indian diaspora who have gathered here to welcome him.

The PM will attend BRICS Business Forum Leaders’ Dialogue and dinner hosted by South African President Ramaphosa today. pic.twitter.com/Z1aPSCH5q8

