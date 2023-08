जोहान्सबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई. उन्होंने हाथ मिलाया और एक-दूसरे का अभिवादन किया. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, पीएम मोदी को चीनी राष्ट्रपति से बात करते हुए देखा गया, जब वे ब्रिक्स नेताओं की ब्रीफिंग के लिए जा रहे थे. बुधवार को, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ने पूर्ण सत्र में भाग लिया था, लेकिन फोटोग्राफ सत्र के दौरान अलग-अलग खड़े थे.

पिछले नवंबर में, पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से हाथ मिलाया था और बाली में जी20 नेताओं के लिए औपचारिक रात्रिभोज में संक्षिप्त बातचीत की थी, जो 2020 में लद्दाख में सैन्य गतिरोध की शुरुआत के बाद सार्वजनिक रूप से दोनों शीर्ष नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाकात थी. जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. दोनों देशों ने स्थिति को सुलझाने के लिए 19 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता की है.

