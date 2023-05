PM Modi in Australia Live: सिडनी के क्यूडोस बैंक एरीना पहुंचे पीएम मोदी, 20 हजार की भीड़ को करेंगे संबोधित

पीएम नरेंद्र मोदी सिडनी के कुडोस बैंक एरिना पहुंच गए हैं. यहीं वे भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं. उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at Qudos Bank Arena in Sydney where he will address the members of the Indian diaspora at a community event shortly.

Australian Prime Minister Anthony Albanese is also with him. pic.twitter.com/m63GCxN6aF

— ANI (@ANI) May 23, 2023