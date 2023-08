नई दिल्‍ली. बिक्‍स सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्रीस पहुंच गए हैं. ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान आज कदम रखा. एयरपोर्ट पर भारतीय पीएम का भव्‍य स्‍वागत किया गया. 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के विशेष न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं. ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेत्रिटिस ने एथेंस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया.

PM Modi Greece Visit Live Update:

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यूनान के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र पर बल देने पर चर्चा हुई.

-द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आतंकवाद और साइबर सेक्योरिटी बातचीत हुई. इसके साथ ही इस बात पर सहमति बनी कि एनएसए स्तर पर बातचीत का प्लेटफार्म होना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘आज कृषि क्षेत्र को लेकर एक समझौते पर साइन हुए, हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई.’

-पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत और ग्रीस दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने का समर्थन करते हैं.

-पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रतिनिधिमंडल के साथ डेलिगेशन स्‍तर की वार्ता शुरू कर दी है. इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद हैं. ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व टेबल पर आमने-सामने बैठकर वार्ता के दौरान कर रहे हैं.

#WATCH | Prime Minsiter Narendra Modi holds delegation-level talks with his Greek counterpart Kyriakos Mitsotakis in Athens. pic.twitter.com/9ko5Vasw4v — ANI (@ANI) August 25, 2023

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की. दोनों देश के नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले.

#WATCH | PM Narendra Modi meets his Greek counterpart Kyriakos Mitsotakis in Athens pic.twitter.com/YAQ9JEpVQu — ANI (@ANI) August 25, 2023

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरीना एन. सकेलारोपोलू द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया.

Greek President Katerina Sakellaropoulou conferred PM Modi with The Grand Cross of the Order of Honour. The Order of Honour was established in 1975. The head of goddess Athena is depicted on the front side of the Star with the inscription “ONLY THE⁰RIGHTEOUS SHOULD BE… pic.twitter.com/WDdOc5N8ut — ANI (@ANI) August 25, 2023



-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति कातेरिना सकालारोपोलू से मुलाकात की. इस दौरान उनसे चंद्रयान-3 मिशन के बारे में भी विस्‍तृत बातचीत की. उन्होंने कहा, “चंद्रयान-3 की सफलता न केवल भारत की सफलता है, बल्कि यह पूरी मानवजाति की सफलता है. चंद्रयान-3 मिशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा के नतीजे पूरी वैज्ञानिक बिरादरी और मानवजाति की मदद करेंगे.

-पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान यहां एथेंस में गुमनाम शहीदों की कब्र पर पहुंचे और उन्‍होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

#WATCH | PM Modi lays wreath at the Tomb of the Unknown Soldier in Athens, Greece pic.twitter.com/cj1g5dgHNI — ANI (@ANI) August 25, 2023

इससे पहले हजारों की संख्‍या में लोग पीएम नरेंद्र मोदी के स्‍वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्‍वागत किया गया. भारतीय पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया और गर्मजोशी के साथ उनसे मिले. पीएम छोटे बच्‍चों के साथ भी बातचीत करते नजर आए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस के होटल ग्रांडे ब्रेटेन में रूके हैं. भारतीय पीएम जब होटल पहुंचे तो प्रवासी भारतीयों की वहां भीड़ लग गई. होटल के बाहर पीएम के आगमन का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों के एक सदस्य ने कहा, “हमें भारतीय होने पर गर्व है… हम बहुत उत्साहित हैं. आपका स्वागत है, मोदी जी!”

दरअसल, यूरोपीय देश ग्रीस की आखिरी उच्च-स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां यात्रा की थी. प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के पीएम मित्सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, निवेश खंड का विस्तार, रक्षा साझेदारी बढ़ाना और जहाज निर्माण उद्योग पर विचार करेंगे.

पीएम मोदी के ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलू से भी मुलाकात करने की उम्मीद है. पीएम मोदी की एक दिवसीय ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘प्रधानमंत्री अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वे ग्रीस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ग्रीक प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और दोनों पक्षों के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे. प्रस्थान करने से पहले, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, जो चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं.’

Greek Foreign Minister George Gerapetritis received PM Modi on his arrival in Athens. https://t.co/ypTaUC6VyQ — ANI (@ANI) August 25, 2023

पिछले लगभग एक साल में पीएम मोदी ने उन देशों के दौरे पर जोर दिया है, जहां दशकों से कोई भारतीय पीएम नहीं गए हैं. इसी कड़ी में इस साल जून में पीएम ने मिस्र का दौरा किया. 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अफ्रीकी देश में गए थे.

इसी तरह पिछले साल मई में पीएम मोदी डेनमार्क गए थे, जो दो दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां दौरा था. अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरी बार 2002 में डेनमार्क का दौरा किया था. इस साल मई में पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी.

#WATCH | Members of the Indian diaspora gather outside the hotel in Athens where PM Modi will stay during his one-day official visit to Greece today pic.twitter.com/SDOERTwlj5 — ANI (@ANI) August 25, 2023

ग्रीस में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. बॉलीवुड नृत्य अकादमी के ग्रीक छात्रों पीएम मोदी के सम्‍मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड गानों पर डांस करते नजर आएंगे.

