PM मोदी के स्वागत में दिखी सदियों पुरानी परंपरा, वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक ढंग से हुआ वेलकम

सिडनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का सिडनी के क्यूडोस बैंक एरीना में वैदिक मंत्रोच्चारण (Vedic Chanting) और अन्य पारंपरिक तरीकों के साथ स्वागत किया गया. इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी (Traditional Ways) पीएम मोदी के साथ रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने सिडनी सामुदायिक कार्यक्रम में द ‘लिटिल इंडिया’ गेटवे की आधारशिला भी रखी. सिडनी के क्यूडोस बैंक एरिना में पीएम मोदी के स्वागत में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. सिडनी में पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि ‘आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था मगर उन्हें ऐसा स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है. प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं.’

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने मार्च के अपने भारत दौरे को याद करते हुए कहा कि ‘मैं जहां भी गया, मुझे ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ.’ इसके बाद पीएम मोदी ने एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया. PM नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के ऑस्ट्रलिया के दौरे की याद ताजा करते हुए कहा कि ‘जब 2014 में यहां आया था, तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi welcomed at Qudos Bank Arena in Sydney amid Vedic chanting and other traditional ways at Qudos Bank Arena in Sydney.

Australian Prime Minister Anthony Albanese is also with PM Modi. pic.twitter.com/onjx7Yq2f1

