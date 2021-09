Pok के लोगों का जिनेवा में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन, कहा-आतंक को पोसना बंद करें इमरान

जिनेवा. संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nation General Assembly) में भारत (India) ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान (Pakistan) को जमकर खरी-खोटी सुनाई. दुनियाभर में पाकिस्तान को आतंकवाद और तालिबान के मुद्दे पर शर्मसार होना पड़ रहा है. अब रविवार को जिनेवा में यूएन ऑफिस के बाहर भी उसे विरोध का सामना करना पड़ा. स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ. इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan) के राजनीतिक कार्यकर्ताओं (Political activists) ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और कहा कि उसे अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करना होगा.

Political activists from Pakistan occupied Kashmir (PoK) and Gilgit Baltistan held a series of protests outside the office of UN Human Rights Council in Geneva, Switzerland, raising anti-Pakistan slogans and demanding “dismantling of terror camps” pic.twitter.com/OTjEdLp8TU

