ऑस्ट्रेलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तैयार सिडनी, हजारों प्रवासी भारतीय कर रहे इंतजार

सिडनी. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के ऑस्‍ट्रेलिया दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्‍साह है और सिडनी में भव्‍य स्‍वागत समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पीएम मोदी के सम्मान समारोह के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हजारों लोगों ने भी पंजीकरण कराया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. इस दौरे में ऑस्‍ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्‍बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक और व्‍यापारिक बैठकों समेत कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करेंगे.

इस बारे में ऑस्‍ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्‍बनीज ने कहा कि मैं सिडनी में उनका स्‍वागत करने के लिए उत्‍सुक हूं. हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इधर, मराठी समाज सिडनी सहित अन्‍य संगठनों की ओर से पीएम मोदी का भव्‍य स्‍वागत होगा तो वहीं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, व्यापारिक, व्यावसायिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े 300 से अधिक प्रवासी संगठनों ने स्‍वागत समारोह के लिए पंजीकरण कराया है. इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली गायन, नृत्य एवं संगीत की विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी.

#WATCH | Australia: Indian Diaspora in Sydney waiting to welcome Prime Minister Narendra Modi.

Prime Minister Narendra Modi to visit Sydney, Australia in the last leg of his three-nation visit. pic.twitter.com/HIPP1rqfKM

