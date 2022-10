दुनिया भर में बढ़ती महंगाई से हाहाकार, पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर उतरे

पेरिस. पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. दुनिया के अमीर देशों में शुमार किए जाने वाले फ्रांस सहित ज्यादातर यूरोपीय देशों में भी लोग लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण परेशान हैं. बढ़ती महंगाई के विरोध में रविवार को हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए. क्योंकि तेल रिफाइनरियों में अधिक वेतन की मांग को लेकर लिए हफ्तों से हड़ताल कर रही यूनियनों ने एक आम हड़ताल की अपील की थी.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इनसौमिस (फ्रांस अनबोएड) के नेता जीन-ल्यूक मेलेनचॉन ने इस साल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नाक्स के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया. उन्होंने लोगों से मंगलवार को आम हड़ताल करने की अपील की है. उन्होंने भीड़ से कहा कि ‘आप एक ऐसा हफ्ता जीने जा रहे हैं जिसके समान कोई और नहीं है, हम ही हैं जिन्होंने इसे इस मार्च के साथ शुरू किया.’ मेलेनचॉन ने चार यूनियनों के समर्थन का फैसला किया है. जिन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए मंगलवार को हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की अपील की है.

PARIS – Massive protests on the streets of Paris over SOARING prices #inflation #World #Europe pic.twitter.com/JDERo8Z989

— Melissa 🇨🇦 (@MelissaLMRogers) October 16, 2022