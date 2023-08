कीव. रूस ने क्रीमिया को निशाना बनाकर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन के इस हमले में 20 में से 14 ड्रोनों को मार गिराया गया है, जबकि बाकि बचे छह को इंलेक्ट्रानिक तौर पर जाम कर दिया गया है. रूसी मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने और किसी संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है. उधर यूक्रेनी सेना के दक्षिणी ऑपरेशंस कमांड की प्रवक्ता ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि, ‘क्रीमिया में बमबारी का दौर उसकी आजादी तक जारी रहेगा.’

रूसी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में शनिवार को रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले एक पुल के ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है. रूस के कब्जे वाले इस प्रायद्वीप में मॉस्को द्वारा नियुक्त गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने बताया कि रूसी एयर डिफेंस ने भी 2 यूक्रेनी मिसाइलों को मारकर वहां एक हमले को रोका था.

⚠️BREAKING – Ukrainian drone attack reported in the vicinity of the Crimean bridge. Movement has been halted

“In the area of the Kerch Strait, air defense forces shot down two missiles, the Crimean bridge was not damaged”, the Head of Crimea says – TASS pic.twitter.com/BfcKo6vzeK

