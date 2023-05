Russia: ड्रोन हमले से हुई मॉस्को की सुबह, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, एक्टिव हुआ रूस का डिफेंस सिस्टम

मॉस्को. मॉस्को के मेयर ने कहा कि मंगलवार को एक ड्रोन हमले से रूसी राजधानी को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. समाचार एजेंसी एएफपी ने यह जानकारी दी. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने एएफपी के हवाले से कहा, ‘आज सुबह, एक ड्रोन हमले से कई इमारतों को मामूली नुकसान हुआ. शहर की सभी आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर हैं. अब तक कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है.’

अधिकारियों ने रूसी समाचार एजेंसी आरआईए से बात करते हुए कहा कि एक ड्रोन ने दक्षिण-पश्चिम मास्को में एक आवासीय इमारत की ऊपरी मंजिलों पर हमला किया और एक अन्य मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) ने उसी क्षेत्र में 24 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया.

Moscow and region under massive drone attack

For nearly an hour now, Russian air defense systems have been attempting to shoot down unmanned aerial vehicles However, their success has been inconsistent, as some drones have managed to penetrate through. 😂#Iran #Shaheds pic.twitter.com/1cc5cirrIX

