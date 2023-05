खतरनाक हुई रूस-यूक्रेन जंग! क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी सेना ने रात भर दागे 24 ड्रोन... 23 की मौत, 46 घायल

हाइलाइट्स क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी सेना ने खेरसान पर रातभर दागे 24 ड्रोन. इसमें 23 लोग मारे गए और 46 घायल हो गए, यूक्रेन ने 18 ड्रोन मार गिराए.

कीव: रूस-यूक्रेन युद्ध अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है. क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस आगबबूला है. मॉस्को ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है. ड्रोन अटैक के बाद रूसी सेना ने बदला लेने के लिए यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसान पर रात भर 24 ड्रोन से हमला किया, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और 46 घायल हो गए. यूक्रेन की वायु सेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ रात भर में 24 हमलावर ड्रोन दागे, जिनमें से 18 को मार गिराया गया. वायु सेना ने टेलीग्राम चैनल के जरिये इसकी सूचना दी.

गर्वनर एलेक्जेंडर प्रोदुकीन ने कहा कि रूस ने एक सुपरमार्केट, एक रेलवे स्टेशन और अन्य रिहाइशी इमारतों को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि रूस का निशाना वो जगहें थीं जहां हम रहते हैं. रूस का निशाना हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी थी. प्रोदुकीन ने ऑऩलाइन वीडियो जारी कर कहा कि इस हमले में 23 लोग मारे गए और 46 घायल हो गए है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में तीन इंजीनियर भी थे जो रूसी हमले में नष्ट हुए पावर ग्रिड की मरम्मत कर रहे थे.

हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं करते- जेलेंस्की

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं हैं. जेलेंस्की ने कहा, ‘हम अपने क्षेत्र में लड़ते हैं, हम अपने गांवों और शहरों की रक्षा कर रहे हैं. हमारे पास इसके लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं. इसलिए हम इसे कहीं और इस्तेमाल नहीं करते हैं. हमारे लिए यह घाटा है, हम इसे व्यर्थ खर्च नहीं कर सकते.’

