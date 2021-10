VIDEO: 100 साल बाद रूस में पहली शाही शादी, भव्य समारोह में मेहमान बने यूरोप के रईस और शाही परिवार

मॉस्को. रूस में जार (Tsars) के पूर्व वंशज मिखाइलोविच रोमानोव ने इटली की एक आम लड़की से शुक्रवार को शादी कर ली. ये शादी इसलिए भी खास है, क्योंकि रूस (Russia) की धरती पर एक सदी यानी 100 साल बाद शाही राजघराने की शादी संपन्न हुई है. इससे पहले रोमानोव के उत्तराधिकारी की आखिरी शादी 127 साल पहले निकोलस द्वितीय और एलेक्जेंड्रा की हुई थी. इस भव्य शाही शादी में पूरे यूरोपभर से रईस परिवार और रॉयल शिरकत करने आए थे.

For the first time in 100+ years, Russia played host to a royal wedding featuring a member of the Romanov family. George Romanov married Italian writer Rebecca Bettarini in St. Petersburg on October 1, surrounded by hundreds of guests, several of them from other royal families. pic.twitter.com/7PkpobTCtM

— NowThis (@nowthisnews) October 2, 2021