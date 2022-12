रूसः तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक नजर आती रही आग की लपटें

मॉस्को. रूस के इरकुत्सक क्षेत्र के उस्त-कुट के पूर्वी साइबेरियाई जिले में स्थित एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई. इस आग को बुझाने में करीब 150 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. एक हजार स्क्वायर मीटर में फैली इस आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थीं. वहीं इरकुत्स्क के क्षेत्रीय गवर्नर इगोर कोबज़ेव ने जानकारी देते हुए अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है.

हालांकि, सोशल मीडिया चैनलों पर चल रही रिपोर्टों से पता चलता है कि कम से कम पांच लोग मारे गए हैं. वहीं रूस के आपात स्थिति मंत्रालय ने बताया कि गैस और तेल ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई. बताया जा रहा है कि स्थानीय समयानुसार रविवार की रात 11 बजे गैस रिसाव के चलते पहले प्लांट में विस्फोट हुआ और फिर आग पूरे क्षेत्र में फैल गई. स्थानीय मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लांट के आसापस मौजूद गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है.

