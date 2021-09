रूस की पर्म यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 8 छात्रों की मौत, कइयों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान

मॉस्को. रूस (Russia) की पर्म यूनिवर्सिटी (Perm State University) में सोमवार को फायरिंग हुई. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की जानकारी के मुताबिक, फायरिंग में 8 छात्रों की मौत हो गई. पर्म में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि घटना में 10 से अधिक लोग हताहत हुए हैं.

शूटर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है. फायरिंग के दौरान छात्र जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद पड़े थे. पर्म यूनिवर्सिटी से आई एक वीडियो ने सनसनी फैला दी है.

हमलावर की पहचान तिमूर बेकमांसुरोव के तौर पर हुई है. शूटिंग के पीछे क्या मकसद था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021