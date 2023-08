कीव: रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) अब तक जारी है. इस बार यूक्रेन ने रूस के होश उड़ा दिए हैं. रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को को निशाना बनाया है. यूक्रेन ने मॉस्को के हाई टावर पर ड्रोन से अटैक किया है. रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘बीती रात को मॉस्को क्षेत्र में कीव ने आतंकवादी हमले का प्रयास किया.’ मंत्रालय ने कहा, ‘दो ड्रोन शहर के केंद्र के पश्चिम उपनगरों में गिराए गए थे.’

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन ने एक ऊंची इमारत पर हमला करने का प्रयास किया. रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन द्वारा हुए इस आतंकवादी हमले को विफल कर दिया था और मॉस्को को निशाना बनाने वाले ड्रोन को मार गिराया था. वीडियो में इमारत के कांच के कई हिस्सों को नष्ट होते दिखाया गया है. मंत्रालय ने कहा, ‘दो ड्रोन शहर के केंद्र के पश्चिम उपनगरों में गिराए गए थे.’

JUST IN: Drone hits high-rise building in Moscow City pic.twitter.com/3rewbfNK1k

— BNO News (@BNONews) August 1, 2023