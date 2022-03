Ukraine War: कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह भारत के लिए हुए रवाना, VIDEO में कहा-सब ठीक है

कीव. यूक्रेन में रूस के हमलों (Russia-Ukraine War) के बीच भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन (India Operation Ganga) जारी है. यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह (Harjot Singh) की स्वदेश वापसी हो रही है. हरजोत सिंह (Harjot Singh) का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जहां वो एंबुलेंस में बैठे हैं और पोलैंड (Poland) के लिए यात्रा कर रहे हैं, पोलैंड से विमान के जरिए हरजोत को हिंदुस्तान लाया जाएगा.

एंबुलेंस में बैठे हरजोत खासे भावुक नजर आए. वीडियो में उन्होंने कहा, ‘फिलहाल सब ठीक है, लेकिन यहां तक सफर काफी मुश्किलों भरा था. किसी भी तरह वापस अपने देश पहुंचने की इच्छा थी. उन्होंने कहा कि जब वह भारत पहुंचेंगे तो सभी से मुलाकात करेंगे.

“Harjot Singh, an Indian national who sustained bullet injuries in Kyiv and lost his passport, will return to India with us tomorrow,” tweets Union Minister Gen (Retd) VK Singh#OperationGanga #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/uKxDjZgf05

— ANI (@ANI) March 6, 2022