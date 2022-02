कीव. यूक्रेन (Russia-Ukraine War) में जारी जंग के बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy), भारतीय छात्रों की मदद को आगे आया है. रूस ने गुरुवार सुबह अटैक कर दिया है. दूतावास, यूक्रेन (Ukraine) में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सहायता करना जारी रखे हुए है. सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राजधानी कीव में दूतावास के बाहर इकठ्ठा हुए भारतीय छात्रों सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है. इसके अलावा जो छात्र दूतावास तक पहुंच रहे हैं, उन्‍हें भी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है. उन्‍होंने बताया कि फिलहाल कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के बाहर नहीं फंसा है. यहां जैसे ही नए छात्र आते हैं, उन्हें सुरक्षित परिसर में ले जाया जा रहा है.

सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कीव स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) के बाहर पहुंचे. स्वाभाविक रूप से, सभी को दूतावास परिसर के अंदर समायोजित नहीं किया जा सकता था. दूतावास ने पास में सुरक्षित परिसर का आयोजन किया और छात्रों को वहां ले जाया गया। कीव में जमीनी स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा. यूक्रेन मामले में भारत के रुख की बात करें तो वह अब तक तटस्थ रहा है. भारत ने अभी तक युद्ध या गतिरोध में किसी की तरफ कोई बयान नहीं दिया है. सिर्फ शांति से समस्या का हल निकालने की बात कही है.

Embassy of India in Ukraine accommodates more than 200 Indian students at school near the Embassy in Kyiv

(Source: Embassy of India in Kyiv, Ukraine) pic.twitter.com/5aTjObCvN7

— ANI (@ANI) February 24, 2022