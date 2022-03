भारतीयों की मदद के लिए पोलैंड पहुंचे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने कहा, ‘हमने पिछले 3 दिनों में (भारत के लिए) 7 उड़ानें वापस भेजी हैं, प्रत्येक उड़ान में लगभग 200 भारतीय नागरिक हैं. कुछ छात्र जो वारसॉ पहुंचे और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने वहां रहने का फैसला किया है.’

We have sent back 7 flights in the last 3 days (to India), with around 200 Indian citizens on each flight. Some students who reached Warsaw & have their relatives & friends there have decided to stay; they're safe in Poland: MoS Civil Aviation Gen (Retd) VK Singh, in Poland pic.twitter.com/40dVeRekCl

