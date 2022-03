Russia-Ukraine War: मैं कीव में हूं, किसी से नहीं डरता... यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को ललकारा

कीव. यूक्रेन के साथ रूस की जंग (Russia-Ukraine War) को 13 दिन हो गए हैं. इस बीच राष्‍ट्रपति वोलडोमिर जेलेंस्‍की (Volodymyr Zelensky) के कीव छोड़कर पोलैंड भागने की अफवाहें हैं. रूस ने कई दफा ऐसे दावे किए हैं. लेकिन जेलेंस्की ने इस सभी दावों और अफवाहों को खारिज कर दिया है. मंगलवार को जेलेंस्की ने कीव स्थित राष्‍ट्रपति भवन से एक वीडियो मैसेज शेयर किया. जेलेंस्‍की ने एक वीडियो पोस्‍ट करके कहा- ‘मैं राजधानी कीव में ही हूं और किसी से नहीं डरता हूं.’

यूक्रेनी राष्‍ट्रपति ने यह भी कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे, जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी होगा. माना जा रहा है कि जेलेंस्‍की ने राष्‍ट्रपति भवन से अपना वीडियो जारी करके रूस और अपनी जनता को संदेश दिया है.

Russia-Ukraine War: अज्ञात जगह पर छिपे हैं जेलेंस्की, मदद के लिए बाइडन ने भेजी स्पेशल चीज़

यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की ने राजधानी कीव में स्थित राष्‍ट्रपति भवन के कॉरिडोर में रात को टहलते हुए खुद ही अपना वीडियो बनाया है. जेलेंस्‍की ऐसे समय पर दुनिया के सामने खुलकर आए हैं, जब रूस की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रखा है और उसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है. जेलेंस्‍की ने देश छोड़कर जाने के ऑफर को स्‍वीकार करने की बजाय अपने दर्शकों को आश्‍वासन दिया कि वह और उनके अन्‍य सहयोगी राजधानी में बने रहेंगे.

Ukrainian President Zelensky: “Every two days information comes out that I have fled somewhere, fled from Ukraine, from Kyiv, from my office. As you can see, I am here in my place. […] Nobody has fled anywhere. Here, we are working.” https://t.co/VHFeMcyTSW pic.twitter.com/J7kbZQNayk

— The Hill (@thehill) March 6, 2022