Russia Attack: रूस के हमले में तबाह हो गया यूक्रेन का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट, रेडिएशन की खबर नहीं

कीव. रूस के हमले लगातार जारी हैं. रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल अटैक में यूक्रेन का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (The International Atomic Energy Agency) के मुताबिक अभी तक रेडिएशन के लीक होने की खबर नहीं है, लेकिन खतरा बना हुआ है. रूस ने 3-4 मार्च को नीपर नदी के पास दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद जापोरिजिया परमाणु प्लांट (Zaporizhzhya nuclear plant) पर गोलाबारी की और इसे अपने कब्जे में ले लिया. गोलाबारी की वजह से यहां पर आग लग गई थी. हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया था, मगर रेडिएशन का खतरा बना हुआ था. अब इस प्लांट के तबाह होने की रिपोर्ट है.

वही, रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के पहले दिन ही चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट (Chernobyl nuclear power plant) पर कब्जा कर लिया था. कीव के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल प्लांट में 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा देखने को मिली थी. इसके बाद से ही चेर्नोबिल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था.

Ukraine War: खारकीव-कीव में बमबारी, ये हैं रूस-यूक्रेन जंग के 10 बड़े अपडेट

IAEA says it has received reports of artillery shells damaging a nuclear research facility in Ukraine’s besieged second city Kharkiv.

No increase in radiation levels have been reported at the sitehttps://t.co/gs6pbTwH1M pic.twitter.com/ZdBXVPDBdS

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022