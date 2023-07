मास्को: रूसी मीडिया रशिया टुडे (RT) और TASS ने बताया है कि रूसी प्रशासन ने सोमवार की सुबह यह जानकारी दी है कि रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर आपातकालीन स्थिति के चलते यातायात रोक दिया गया है.

खबर आ रही है कि पुल का एक हिस्सा ढह गया है जो यूक्रेनी हमले की वजह से हो सकता है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है.

Traffic has been stopped at the #CrimeanBridge due to “an emergency” situation, Russia-installed Crimea Governor Sergei Aksyonov wrote on Telegram on Monday. Ukrainian media reported that explosions had been heard on the bridge. pic.twitter.com/OfRBvkvPoY

— CGTN (@CGTNOfficial) July 17, 2023