यूक्रेन में रोने लगा रूसी सेना का जवान, लोगों ने दिया खाना और मां से बात कराई VIDEO वायरल

नई दिल्‍ली. रूस (Russia) ने यूक्रेन (Ukraine) पर हमला बोला है और इसमें हजारों लोगों की जानें चली गईं हैं. युद्ध के भयानक मंजर दुनिया भर में लोगों का दिल दहला रहे हैं. रूसी सैनिकों की बर्बरता की खबरों के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रूसी सेना का जवान रो रहा है. बताया जा रहा है कि इस रूसी सैनिक ने यूक्रेन में सरेंडर कर दिया था, इसके बाद यूक्रेनी लोगों ने उसे भोजन दिया और उसकी बात उसकी मां से फोन के जरिए करा दी. मां से बात करते हुए रूसी सैनिक रोने लगा.

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022