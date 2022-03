Russia-Ukraine War:क्या मिसाइल दागने जा रही थीं गर्भवती महिलाएं? मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमले के बाद भड़के जेलेंस्की

कीव. रूस लगातार 15 दिनों से यूक्रेन पर हमले (Ukraine War) कर रहा है. रूस के मिसाइल हमलों और बमबारी में यूक्रेन तबाह हो रहा है. बुधवार को रूस की ओर से ल्कीव में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला किया गया. इसमें अब तत 17 लोगों की मौत हो चुकी है. यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस (Ukraine Russian War) के हमले में दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर मारियुपोल में बच्चों के अस्पताल और प्रसूति केंद्र (Maternity Hospital) को निशाना बनाया गया. जिसमें भारी नुकसान हुआ है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलडोमिर जेलेंस्की ( Volodymyr Zelensky) ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले पर कहा कि क्या अस्पताल में छोटे राष्ट्रवादी रहते थे? क्या गर्भवती महिलाएं मिसाइल दागने जा रही थीं? क्या अस्पताल में किसी ने रूसी लोगों को नाराज किया था? उन्होंने कहा कि अस्पताल पर बम गिराना प्रमाण है कि रूस यूक्रेन के लोगों का नरसंहार कर रहा है. उन्होंने यूरोपीय संघ से कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि आपने नहीं देखा कि क्या हो रहा है.

Russia-Ukraine War: चीन यूक्रेन को भेज रहा लाखों डॉलर की मदद, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों के खिलाफ

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022