Russia-Ukraine War: खारकीव से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 घंटे तक युद्ध रोकने को तैयार हुआ रूस

कीव. यूक्रेन और रूस के बीच जंग (Russia-Ukraine War)का गुरुवार को आठवां दिन है. इस बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है. इसके लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है. इस बीच भारत सरकार (Russia-Ukraine War Indian Nationals Evacuation:) ने रूस के साथ एक अहम समझौता किया है. खारकीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रूस 6 घंटे तक युद्ध रोकने को तैयार हो गया है. यह गैप वहां फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित खारकीव से निकालकर यूक्रेन के आसपास के देशों के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए लिया गया है.

यूक्रेन के शहर खारकीव में अब भी हजारों स्टूडेंट्स के फंसे होने की सूचना है. बताया गया था कि भारतीयों को वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को रूस के राष्ट्रफति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का मुद्दा उठाया था. रूस के राष्ट्रपति ने पीएम को बताया था कि रूस हर संभव मदद करने को तैयार है. खारकीव में यूक्रेनी सेना भारतीय स्टूडेंट्स को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

Think for a brief moment.

US/China have been helpless to evacuate their citizens from Ukraine since the war began.

India today managed to stop THE WAR for 6 hours in Kharkiv to let rescue Indian students.

Damn positive about remaining Indian students being rescued soon. 🇮🇳

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 2, 2022